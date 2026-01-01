Lancaster Golf Guide
Lancaster Golf Courses
Golf Courses Near Lancaster
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Ferris, TexasPublic3.4300481682777
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Red Oak, TexasPublic3.01
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De Soto, TexasPrivate3.7021219035779
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Dallas, TexasSemi-Private3.9794520548146
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Dallas, TexasPrivate5.05
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Dallas, TexasPublic/Municipal3.722222222218
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Dallas, TexasPublic4.083333333312
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Midlothian, TexasPublic2.754
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Dallas, TexasPublic/Municipal4.076923076926
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Dallas, TexasPrivate5.02
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