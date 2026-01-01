Monongahela Golf Guide
Monongahela Golf Courses
Golf Courses Near Monongahela
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic2.55
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic3.9714285714231
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic4.01
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Bentleyville, PennsylvaniaPublic3.52
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic3.538461538513
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Elizabeth, PennsylvaniaPublic/Resort3.9514925373268
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Eighty Four, PennsylvaniaPublic3.52
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Belle Vernon, PennsylvaniaPublic2.303921568618
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South Park Township, PennsylvaniaPublic4.25
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