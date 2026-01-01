Brookfield Golf Guide
Brookfield Golf Courses
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Brookfield, ConnecticutPrivate4.01
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Brookfield, ConnecticutPublic3.01
Golf Courses Near Brookfield
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New Milford, ConnecticutPublic4.1140642303139
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Danbury, ConnecticutPublic/Municipal4.4126524927659
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Newtown, ConnecticutPrivate0.00
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Newtown, ConnecticutPrivate0.00
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Brewster, New YorkPrivate5.01
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Southbury, ConnecticutPrivate3.28571428572
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Southbury, ConnecticutPublic4.45
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Southbury, ConnecticutPublic/Resort3.7620049109208
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
Brookfield Driving Ranges
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