Berlin Golf Guide
Berlin Golf Courses
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Berlin, MarylandPublic4.7202533187528
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Berlin , MarylandPublic4.869477911684
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Berlin , MarylandPrivate4.424242424266
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Berlin, MarylandPublic4.4502135022476
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Berlin, MarylandPublic3.8467769461327
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Ocean Pines, MarylandSemi-Private3.6142574482584
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Berlin, MarylandResort3.26665658511006
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Berlin, MarylandSemi-Private3.5204153102821
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Berlin, MarylandPublic4.950680272199
Golf Courses Near Berlin
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Ocean City, MarylandPublic1.01
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Bishopville, MarylandPublic4.8013574661133
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Selbyville, DelawareResort/Public4.0585334726185
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Ocean View, DelawarePublic
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Ocean View, DelawarePublic
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Ocean View, DelawarePublic
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Bethany Beach, DelawarePublic3.35294117657
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Millville, DelawareSemi-Private/Resort0.00
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Dagsboro, DelawarePrivate4.815
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Millsboro, DelawarePrivate/Resort4.83333333336
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