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Captiva Golf Resorts

  • South Seas Island Resort - The Clutch GC
    South Seas Island Resort
    Captiva, Florida
    Located at the far eastern tip of beautiful Sanibel Island in the community of Captiva, South Seas Island Resort is one of Southwest Florida's most scenic places to stay and play. The 9-hole Captiva Course has beautiful Gulf of Mexico views, and Sanibel's other golf courses are not far away. South Seas appeals to families as well as golf groups,…

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