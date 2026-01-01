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Delray Beach Golf Guide

Delray Beach Golf Courses

Golf Courses Near Delray Beach

Delray Beach Golf Resorts

  • Seagate CC: #8
    The Seagate Hotel & Spa
    Delray Beach, Florida
    Located in the hip downtown district of Delray Beach, Florida, The Seagate Hotel & Spa is a popular destination in the Palm Beaches area. Located just a block from the Atlantic Ocean, it is a prime place for beachgoers. Golfers, for their part, can head inland a few miles to tee it up at the private Seagate Golf & Country Club, designed by Joe Lee.

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