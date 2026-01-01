Home / Courses / World / USA / Florida

Boca Raton Golf Guide

Boca Raton Golf Courses

Golf Courses Near Boca Raton

Boca Raton Golf Resorts

  • Resort at Boca Raton Resort & Club
    Boca Raton Resort and Club, A Waldorf Astoria Resort
    Boca Raton, Florida
    The Boca Raton Resort & Club, A Waldorf Astoria Resort, is one of Florida's great places to stay and play. Originally designed by Addison Mizner and opened in 1926, it is a historic resort that has grown over the decades to encompass more than 1,000 rooms, suites and bungalows, offering accommodations for any size group. With two golf courses, 13…

See Also

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me