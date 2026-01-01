Taunton Golf Guide
Taunton Golf Courses
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Taunton, MassachusettsPublic3.01
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Taunton, MassachusettsPrivate4.5323048492456
Golf Courses Near Taunton
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Rehoboth, MassachusettsPublic3.52
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Norton, MassachusettsPublic3.01
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Rehoboth, MassachusettsSemi-Private2.6506025574284
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Norton, MassachusettsSemi-Private3.06
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Norton, MassachusettsPrivate5.03
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Rehoboth, MassachusettsPrivate2.52
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Bridgewater, MassachusettsPublic/Municipal4.44418306841153
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Rehoboth, MassachusettsPublic4.01
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Rehoboth, MassachusettsPublic4.58333333333
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Rehoboth, MassachusettsPublic0.00
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