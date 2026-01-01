Bridgewater Golf Guide
Bridgewater Golf Courses
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Bridgewater, MassachusettsPublic/Municipal4.44418306841153
Golf Courses Near Bridgewater
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West Bridgewater, MassachusettsPublic4.2689680539509
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Lakeville, MassachusettsPublic2.30303030325
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South Easton, MassachusettsSemi-Private4.258
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Lakeville, MassachusettsPrivate5.01
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South Easton, MassachusettsSemi-Private0.00
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Brockton, MassachusettsPublic4.02
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Lakeville, MassachusettsPublic2.3878047905504
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Brockton, MassachusettsPrivate0.00
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Taunton, MassachusettsPublic3.01
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Lakeville, MassachusettsPublic3.80392156866
Bridgewater Driving Ranges
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