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Palm Beach Gardens Golf Guide

Palm Beach Gardens Golf Courses

Golf Courses Near Palm Beach Gardens

Palm Beach Gardens Golf Resorts

  • PGA National Estates GC
    PGA National Resort & Spa
    Palm Beach Gardens, Florida
    Golf fans know PGA National particularly for the Champion Course, the extremely challenging host of the PGA Tour's Honda Classic. But PGA National has far more to offer, too: four other, tamer golf courses plus an ever-improving lodging and dining complement, including the excellent Ironwood Steakhouse just off the resort's main lobby.

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