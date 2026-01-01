Austell Golf Guide
Austell Golf Courses
Golf Courses Near Austell
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Marietta, GeorgiaPublic4.0631547161939
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Smyrna, GeorgiaPublic3.7545155192662
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Smyrna, GeorgiaPublic4.3192826775789
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Kennesaw, GeorgiaPrivate
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Kennesaw, GeorgiaPrivate
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Kennesaw, GeorgiaPrivate
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Douglasville, GeorgiaPrivate3.7874500227221
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Hiram, GeorgiaSemi-Private3.4656580565588
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Douglasville, GeorgiaSemi-Private4.44425662621102
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Acworth, GeorgiaPrivate5.02
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