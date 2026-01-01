Lanai City Golf Guide
Lanai City Golf Courses
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Lanai City, HawaiiPublic4.52
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Lanai City, HawaiiResort4.937516
Golf Courses Near Lanai City
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Lahaina, HawaiiResort4.1525700501491
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Lahaina, HawaiiResort4.2399752595431
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Lahaina, HawaiiResort4.908730158743
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Lahaina, HawaiiResort4.824011571866
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Kaulapuu, HawaiiPublic0.00
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Wailuku, HawaiiPrivate4.130208333333
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Wailuku, HawaiiPublic4.1970074813401
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Waiehu, HawaiiPublic/Municipal4.88235294125
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Kahului, HawaiiPublic4.3950133812906
Lanai City Golf Resorts
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Lanai City, HawaiiFour Seasons Resort Lanai is located on a 90,000-acre, sparsely populated island. It is one of three resorts here, but the only one with a golf course, the oceanfront Manele Golf Course. Guests can access Lanai either by ferry from Maui's port city of Lanai, or by charter flight. This is the quietest of the islands (besides Molokai) and features…
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