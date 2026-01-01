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Lanai City Golf Guide

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Manele Golf Course - hole 5
Lanai
Courses: 2
Reviews: 18
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Lanai City Golf Courses

Golf Courses Near Lanai City

Lanai City Golf Resorts

  • Manele Golf Course
    Four Seasons Resort Lanai
    Lanai City, Hawaii
    Four Seasons Resort Lanai is located on a 90,000-acre, sparsely populated island. It is one of three resorts here, but the only one with a golf course, the oceanfront Manele Golf Course. Guests can access Lanai either by ferry from Maui's port city of Lanai, or by charter flight. This is the quietest of the islands (besides Molokai) and features…

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