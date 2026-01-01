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Itasca Golf Guide

Itasca Golf Courses

Golf Courses Near Itasca

Itasca Golf Resorts

  • Eaglewood Resort & Spa
    Eaglewood Resort and Spa
    Itasca, Illinois
    The Eaglewood Resort and Spa is a versatile property good for golfers, vacationers and business travelers in greater Chicagoland. The 295 guest rooms and suites are stocked with oversized desks and comfortable seating areas. For recreation and entertainment, Eaglewood, which is adjacent to the famed Medinah Country Club, offers its own public golf…

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