Waddell Golf Guide
Waddell Golf Courses
Golf Courses Near Waddell
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Litchfield Park, ArizonaPublic3.4090909091550
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Litchfield Park, ArizonaResort4.43961913121222
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Surprise, ArizonaSemi-Private4.5795925543360
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Litchfield Park, ArizonaResort4.32188257911187
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Goodyear, ArizonaPublic4.7670609645158
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Goodyear, ArizonaSemi-Private4.8536155203190
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Litchfield Park, ArizonaResort4.26643011931113
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El Mirage, ArizonaSemi-Private3.78474459872123
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Goodyear, ArizonaPublic4.1437308869782
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Peoria, ArizonaSemi-Private3.87194702221691
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