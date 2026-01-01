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Litchfield Park Golf Guide

Litchfield Park Golf Courses

Golf Courses Near Litchfield Park

Litchfield Park Golf Resorts

  • Wigwam Resort - Blue: #14
    The Wigwam Arizona
    Litchfield Park, Arizona
    Located in the West Valley near Phoenix-Scottsdale is one of Arizona's most historic golf resorts, Wigwam. Set on 440 acres, this village-style resort features three 18-hole golf courses, including two designed by Robert Trent Jones Sr., most notably the famous Gold Course. The resort features 331 casitas and suites with large private patios and…

Litchfield Park Driving Ranges

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