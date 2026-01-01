Litchfield Park Golf Guide
Litchfield Park Golf Courses
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Litchfield Park, ArizonaPublic3.4090909091550
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Litchfield Park, ArizonaResort4.26643011931113
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Litchfield Park, ArizonaResort4.32188257911187
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Litchfield Park, ArizonaResort4.44392854731223
Golf Courses Near Litchfield Park
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Goodyear, ArizonaPublic
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Goodyear, ArizonaSemi-Private4.8536155203190
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Goodyear, ArizonaPublic
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Goodyear, ArizonaPublic
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Goodyear, ArizonaPublic4.7670609645158
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Waddell, ArizonaMilitary4.208333333372
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Goodyear, ArizonaPublic4.175438596557
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Avondale, ArizonaPublic3.52627837972778
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Peoria, ArizonaSemi-Private3.87194702221691
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Sun City, ArizonaSemi-Private4.09778791071496
Litchfield Park Golf Resorts
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Litchfield Park, ArizonaLocated in the West Valley near Phoenix-Scottsdale is one of Arizona's most historic golf resorts, Wigwam. Set on 440 acres, this village-style resort features three 18-hole golf courses, including two designed by Robert Trent Jones Sr., most notably the famous Gold Course. The resort features 331 casitas and suites with large private patios and…
Litchfield Park Driving Ranges
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