Avondale Golf Guide
Avondale Golf Courses
Golf Courses Near Avondale
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Goodyear, ArizonaPublic
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Goodyear, ArizonaPublic
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Goodyear, ArizonaPublic
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Litchfield Park, ArizonaResort4.26643011931113
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Litchfield Park, ArizonaResort4.32188257911187
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Litchfield Park, ArizonaResort4.44392854731223
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Goodyear, ArizonaSemi-Private4.8536155203190
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Goodyear, ArizonaPublic4.175438596557
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Goodyear, ArizonaPublic4.7670609645158
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Goodyear, ArizonaPublic3.6300364599812
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