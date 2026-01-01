Sun City Golf Guide
Sun City Golf Courses
-
Sun City, ArizonaPublic3.6598051425588
-
Sun City, ArizonaSemi-Private4.08555959452208
-
Sun City, ArizonaPrivate4.1764101634283
-
Sun City, ArizonaSemi-Private4.18245670841020
-
Sun City, ArizonaSemi-Private4.09778791071496
-
Sun City, ArizonaPrivate4.4138096521319
-
Sun City, ArizonaPrivate4.007807114370
-
Sun City, ArizonaPrivate3.84214086649
-
Sun City, ArizonaSemi-Private3.69694232642526
-
Sun City, ArizonaPrivate4.3588449563442
-
Sun City, ArizonaPrivate4.2156068548705
Golf Courses Near Sun City
-
El Mirage, ArizonaSemi-Private3.78474459872123
-
Surprise, ArizonaPublic4.1377817921804
-
Peoria, ArizonaSemi-Private4.405563935181
-
Peoria, ArizonaSemi-Private4.2984551396178
-
Sun City West, ArizonaPublic4.3046403913240
-
Peoria, ArizonaSemi-Private3.87194702221691
-
Sun City West, ArizonaPrivate4.742530345586
-
Sun City West, ArizonaPublic3.63208720782643
-
Glendale, ArizonaPrivate3.52
-
Surprise, ArizonaPublic4.6541176471411
See Also
-
1 course | 2123 reviews
-
10 courses | 4751 reviews
-
6 courses | 4320 reviews
-
6 courses | 4796 reviews
-
9 courses | 7601 reviews
-
1 course | 72 reviews
-
4 courses | 4073 reviews
-
1 course | 2778 reviews
-
8 courses | 4036 reviews
-
24 courses | 29960 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersScottsdale, Arizona$69,750 (USD)