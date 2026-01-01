California Golf Guide
California Golf Courses
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California, KentuckyPublic4.1994690371459
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
Golf Courses Near California
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Alexandria, KentuckyPublic/Municipal4.5729191417488
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Cincinnati, OhioPublic3.8723707665366
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Cincinnati, OhioPrivate4.519747899220
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal4.09
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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Cincinnati, OhioPrivate5.01
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Covington, KentuckyPrivate4.01
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Batavia, OhioPublic4.2545698614764
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Butler, KentuckyPrivate4.229885057587
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