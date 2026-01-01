Amelia Golf Guide
Amelia Golf Courses
Golf Courses Near Amelia
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Cincinnati, OhioPublic3.8723707665366
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Batavia, OhioPublic4.2545698614764
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Cincinnati, OhioPrivate4.519747899220
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California, KentuckyPublic4.1994690371459
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Cincinnati, OhioPublic/Municipal4.09
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
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Cincinnati, OhioPrivate5.01
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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Batavia, OhioPublic4.4036840659364
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Hamersville, OhioPublic3.949518403961
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