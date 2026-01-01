Butler Golf Guide
Butler Golf Courses
Golf Courses Near Butler
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Falmouth, KentuckyMunicipal3.666666666712
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Alexandria, KentuckyPublic/Municipal4.5729191417488
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California, KentuckyPublic3.5754716981106
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Covington, KentuckyPrivate4.01
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California, KentuckyPublic4.1994690371459
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Crittenden, KentuckyPrivate4.181818181855
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Bethel, OhioPublic3.823529411868
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Amelia, OhioPublic2.944444444418
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Independence, KentuckyPublic/Municipal2.7972972973148
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Independence, KentuckyPublic/Municipal4.2683271507218
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