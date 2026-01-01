Carrollton Golf Guide
Golf Courses Near Carrollton
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Bedford, KentuckyPublic3.909090909155
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Wheatley, KentuckySemi-Private4.055555555618
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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Madison, IndianaPublic1.23529411767
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Florence, IndianaResort4.671765535583
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Madison, IndianaPublic/Municipal3.8699032677107
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New Castle, KentuckySemi-Private4.6927655678107
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Madison, IndianaPublic3.571428571414
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