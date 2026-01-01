Bedford Golf Guide
Bedford Golf Courses
Golf Courses Near Bedford
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New Castle, KentuckySemi-Private4.6927655678107
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Madison, IndianaPublic3.571428571414
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Hanover, IndianaPublic3.05
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Madison, IndianaPublic/Municipal3.8699032677107
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La Grange, KentuckyMunicipal3.753846153865
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Madison, IndianaPublic1.23529411767
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La Grange, KentuckySemi-Private4.635259220569
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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