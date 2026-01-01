La Grange Golf Guide
La Grange Golf Courses
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La Grange, KentuckyMunicipal3.753846153865
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La Grange, KentuckySemi-Private4.635259220569
Golf Courses Near La Grange
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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Prospect, KentuckyPublic3.953488372143
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Prospect, KentuckyPublic4.5471698113106
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.837209302343
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Prospect, KentuckyPrivate3.4486822593101
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Louisville, KentuckyPrivate4.011494252987
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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Anchorage, KentuckyPrivate0.00
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Goshen, KentuckyPrivate5.01
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Louisville, KentuckyPrivate4.44444444449
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