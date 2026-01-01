New Castle Golf Guide
New Castle Golf Courses
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New Castle, KentuckySemi-Private4.6927655678107
Golf Courses Near New Castle
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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Perry Park, KentuckyResort
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Bedford, KentuckyPublic3.909090909155
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La Grange, KentuckyMunicipal3.753846153865
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Wheatley, KentuckySemi-Private4.055555555618
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La Grange, KentuckySemi-Private4.635259220569
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Shelbyville, KentuckyMunicipal4.084405914396
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Shelbyville, KentuckySemi-Private4.5528478058191
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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