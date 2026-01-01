Taylorsville Golf Guide
Taylorsville Golf Courses
Golf Courses Near Taylorsville
-
Shelbyville, KentuckyPublic3.577777777845
-
Simpsonville, KentuckyPrivate5.01
-
Shelbyville, KentuckySemi-Private4.5528478058191
-
Shelbyville, KentuckyMunicipal4.084405914396
-
Bardstown, KentuckyPublic3.65
-
Jeffersontown, KentuckyPublic/Municipal3.56
-
Louisville, KentuckyPrivate3.56
-
Bardstown, KentuckySemi-Private4.7900262467129
-
Louisville, KentuckyPrivate4.44444444449
-
Louisville, KentuckyPrivate4.011494252987
Taylorsville Golf Resorts
-
Taylorsville, KentuckyThe Tanglewood Golf Course offers condo and motel room stay and plays. The clubhouse restaurant serves a breakfast buffet and lunch, along with a full bar. Catering from a Mexican restaurant is available. The 6,457-yard golf course opened in 1984. It features four ponds in play.
See Also
-
1 course | 1 review
-
3 courses | 332 reviews
-
4 courses | 452 reviews
-
1 course | 6 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 568 reviews
-
1 course | 174 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 40 reviews
-
27 courses | 399 reviews