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Taylorsville Golf Guide

Taylorsville Golf Courses

Golf Courses Near Taylorsville

Taylorsville Golf Resorts

  • Tanglewood GC: #17
    Tanglewood Golf Course
    Taylorsville, Kentucky
    The Tanglewood Golf Course offers condo and motel room stay and plays. The clubhouse restaurant serves a breakfast buffet and lunch, along with a full bar. Catering from a Mexican restaurant is available. The 6,457-yard golf course opened in 1984. It features four ponds in play.

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