Home / Courses / World / USA / Kentucky

Bardstown Golf Guide

Bardstown Golf Courses

Golf Courses Near Bardstown

Bardstown Golf Resorts

  • My Old Kentucky Home State Park GC
    My Old Kentucky Home State Park
    Bardstown, Kentucky
    My Old Kentucky Home State Park sits on the farm that inspired the song "My Old Kentucky Home, Good-Night!". Its historic mansion, which is available for tours and weddings, banquets and events, is the centerpiece of the 235 acres. There are 39 campsites and a chance to see the "Stephen Foster Story", the state's longest-running outdoor drama and…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me