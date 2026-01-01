Bardstown Golf Guide
Bardstown Golf Courses
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Bardstown, KentuckySemi-Private4.7900262467129
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Bardstown, KentuckyPublic3.65
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Bardstown, KentuckyPublic0.00
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Bardstown, KentuckyPublic4.1446540881318
Golf Courses Near Bardstown
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Springfield, KentuckyPublic4.0804597701174
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Taylorsville, KentuckyPublic2.5280952381320
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Shepherdsville, KentuckyPublic4.7288046693551
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Lebanon, KentuckyPublic4.541666666724
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Shepherdsville, KentuckyPublic2.647058823517
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Lebanon, KentuckyPrivate0.00
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Louisville, KentuckyPublic4.52
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Louisville, KentuckyPublic3.5245901639122
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Louisville, KentuckyPublic3.5245901639122
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Elizabethtown, KentuckyPublic/Municipal4.16666666672
Bardstown Golf Resorts
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Bardstown, KentuckyMy Old Kentucky Home State Park sits on the farm that inspired the song "My Old Kentucky Home, Good-Night!". Its historic mansion, which is available for tours and weddings, banquets and events, is the centerpiece of the 235 acres. There are 39 campsites and a chance to see the "Stephen Foster Story", the state's longest-running outdoor drama and…
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