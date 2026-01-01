Shepherdsville Golf Guide
Shepherdsville Golf Courses
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Shepherdsville, KentuckyPublic4.7288046693551
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Shepherdsville, KentuckyPublic2.647058823517
Golf Courses Near Shepherdsville
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Louisville, KentuckyPublic4.52
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Brooks, KentuckySemi-Private3.5602175513165
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic
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Fairdale, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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