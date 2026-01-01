Newark Golf Guide
Newark Golf Courses
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Newark, DelawarePrivate2.66666666673
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Newark, DelawarePublic4.4746333108601
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Newark, DelawarePrivate5.02
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Newark, DelawarePublic0.00
Golf Courses Near Newark
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Wilmington, DelawarePublic4.4517792208981
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Wilmington, DelawarePublic4.0459889418499
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Landenberg, PennsylvaniaSemi-Private3.3032786885122
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Elkton, MarylandSemi-Private3.6598963472669
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Avondale, PennsylvaniaPrivate
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Wilmington, DelawarePublic/Municipal3.4475914928530
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Wilmington, DelawarePrivate4.754
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Wilmington, DelawarePrivate
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Avondale, PennsylvaniaPublic4.04353905651051
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Wilmington, DelawarePrivate
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