Tujunga Golf Guide
Golf Courses Near Tujunga
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Burbank, CaliforniaPublic3.91772861461138
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Burbank, CaliforniaPublic1.144212523735
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Glendale, CaliforniaPrivate5.01
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Sunland, CaliforniaPublic4.0571231324
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La Canada, CaliforniaPrivate5.01
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Glendale, CaliforniaPrivate4.06
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.9624711757348
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Glendale, CaliforniaPublic3.8706439424469
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Pacoima, CaliforniaPublic4.2124896547581
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal3.7431086153484
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