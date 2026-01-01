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Harbor Springs Golf Guide

Harbor Springs Golf Courses

Golf Courses Near Harbor Springs

Harbor Springs Golf Resorts

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    The Highlands at Harbor Springs
    Harbor Springs, Michigan
    The 72-hole Highlands at Harbor Springs is one of the premier golf resorts in the Midwest. Activities are aplenty during summer: Ziplining, adventure camp, horseback riding, tennis, chairlift rides, Segway tours, hiking and biking. A heated swimming pool and the state's largest outdoor hot tub are gathering spots. The complimentary Cuff Links par…

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