Harbor Springs Golf Guide
Harbor Springs Golf Courses
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Harbor Springs, MichiganResort4.971988795526
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Harbor Springs, MichiganPrivate
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Harbor Springs, MichiganSemi-Private5.01
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Harbor Springs, MichiganResort
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Harbor Springs, MichiganResort4.517647058827
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Harbor Springs, MichiganResort3.02
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Harbor Springs, MichiganPrivate
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Harbor Springs, MichiganSemi-Private/Resort4.02
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Harbor Springs, MichiganResort3.780748663142
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Harbor Springs, MichiganResort3.290849673213
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Harbor Springs, MichiganPrivate4.90476190487
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Harbor Springs, MichiganPrivate3.01
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Harbor Springs, MichiganPrivate
Golf Courses Near Harbor Springs
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Petoskey, MichiganPrivate
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Petoskey, MichiganPublic4.750257997977
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Bay Harbor, MichiganResort
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Brutus, MichiganPublic/Resort
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Bay Harbor, MichiganResort
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Bay Harbor, MichiganResort
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Brutus, MichiganSemi-Private4.803278688561
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Petoskey, MichiganPrivate5.01
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Charlevoix, MichiganSemi-Private4.3333707529160
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Charlevoix, MichiganPublic3.8089931807231
Harbor Springs Golf Resorts
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Harbor Springs, MichiganThe 72-hole Highlands at Harbor Springs is one of the premier golf resorts in the Midwest. Activities are aplenty during summer: Ziplining, adventure camp, horseback riding, tennis, chairlift rides, Segway tours, hiking and biking. A heated swimming pool and the state's largest outdoor hot tub are gathering spots. The complimentary Cuff Links par…
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