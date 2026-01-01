Bay Harbor Golf Guide
Bay Harbor Golf Courses
-
Bay Harbor, MichiganResort
-
Bay Harbor, MichiganResort
-
Bay Harbor, MichiganResort
Golf Courses Near Bay Harbor
-
Petoskey, MichiganPublic4.750257997977
-
Harbor Springs, MichiganSemi-Private/Resort4.02
-
Charlevoix, MichiganPublic3.8089931807231
-
Harbor Springs, MichiganPrivate3.01
-
Harbor Springs, MichiganPrivate
-
Harbor Springs, MichiganPrivate
-
Petoskey, MichiganPrivate0.00
-
Petoskey, MichiganPrivate5.01
-
Charlevoix, MichiganSemi-Private4.3333707529160
-
Harbor Springs, MichiganPrivate
Bay Harbor Golf Resorts
-
Bay Harbor, MichiganThe Inn at Bay Harbor made a splashy debut in 1998, instantly becoming one of Michigan's grandest resorts. The 116-inn, which includes one-, two- and three-bedroom suites, as well as 35 cottages, became a part of Marriott's Autograph Collection Hotels in 2016. Guests get pampered with a full-service spa and salon, two restaurants and a cafe, a…
See Also
-
3 courses | 78 reviews
-
4 courses | 400 reviews
-
13 courses | 127 reviews
-
1 course | 25 reviews
-
2 courses | 5 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
2 courses | 85 reviews
-
2 courses | 61 reviews
-
1 course | 70 reviews
-
1 course | 44 reviews