Oxford Golf Guide
Oxford Golf Courses
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Oxford, MichiganPublic
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Oxford, MichiganSemi-Private
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Oxford, MichiganPublic
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Oxford, MichiganPublic4.1553632391560
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Oxford, MichiganPublic3.8928761809280
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Oxford, MichiganPublic
Golf Courses Near Oxford
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Lake Orion, MichiganPrivate4.90476190484
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Lake Orion, MichiganPrivate4.577831132578
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Lake Orion, MichiganPrivate0.00
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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Metamora, MichiganPrivate4.6096708954280
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Oakland, MichiganSemi-Private3.3999066749628
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Oakland, MichiganPublic4.57142857147
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Oakland Township, MichiganSemi-Private3.3088803089186
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Rochester, MichiganPrivate5.01
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Oakland, MichiganPublic4.57142857147
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