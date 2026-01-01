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Borrego Springs Golf Guide

Borrego Springs Golf Courses

Golf Courses Near Borrego Springs

Borrego Springs Golf Resorts

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    La Casa del Zorro Resort and Spa
    Borrego Springs, California
    The La Casa del Zorro Resort and Spa is an oasis in the desert one mile from Rams Hill Golf Club. There's much to do - spa, tennis, pickleball, yoga class, shuffleboard, ping pong, swimming in one of 28 pools and hot tubs and hiking and biking in the 600,000-acre Anza-Borrego Desert State Park. Three dining options cater to guests.

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