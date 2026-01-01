Borrego Springs Golf Guide
Borrego Springs Golf Courses
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Borrego Springs, CaliforniaPrivate4.774509803924
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Borrego Springs, CaliforniaSemi-Private/Resort4.615352144797
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Borrego Springs, CaliforniaPrivate
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Borrego Springs, CaliforniaPublic4.8758
Golf Courses Near Borrego Springs
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Warner Springs, CaliforniaResort3.1485148515101
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Thermal, CaliforniaPrivate
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La Quinta, CaliforniaSemi-Private4.7252791069186
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La Quinta, CaliforniaPrivate
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La Quinta, CaliforniaPrivate5.02
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La Quinta, CaliforniaPrivate5.01
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La Quinta, CaliforniaPrivate4.04
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La Quinta, CaliforniaPrivate4.04
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La Quinta, CaliforniaPublic/Resort4.60002357971181
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La Quinta, CaliforniaPrivate5.03
Borrego Springs Golf Resorts
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Borrego Springs, CaliforniaThe La Casa del Zorro Resort and Spa is an oasis in the desert one mile from Rams Hill Golf Club. There's much to do - spa, tennis, pickleball, yoga class, shuffleboard, ping pong, swimming in one of 28 pools and hot tubs and hiking and biking in the 600,000-acre Anza-Borrego Desert State Park. Three dining options cater to guests.
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