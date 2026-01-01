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La Quinta Golf Courses

Golf Courses Near La Quinta

La Quinta Golf Resorts

  • La Quinta Mountain: #15
    La Quinta Resort & Club
    La Quinta, California
    The La Quinta Resort & Club is a sprawling oasis in the desert. Guests can choose from villas, suites and casitas, all conveniently located near the dozens of secluded pools on property. Golfers have access to nearby golf courses at PGA WEST, including Dunes, the Mountain course, the Stadium course, the Jack Nicklaus Tournament course and the Greg…

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