Boulder Creek Golf Guide
Boulder Creek Golf Courses
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Boulder Creek, CaliforniaResort4.6363808626375
Golf Courses Near Boulder Creek
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Scotts Valley, CaliforniaPublic
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Saratoga, CaliforniaPrivate4.33333333333
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Cupertino, CaliforniaPublic3.7321631952632
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Los Gatos, CaliforniaPrivate
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Santa Cruz, CaliforniaSemi-Private4.7769607843285
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Cupertino, CaliforniaPublic4.2954143892468
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Santa Cruz, CaliforniaPublic3.4190948624568
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Los Altos, CaliforniaPrivate
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Palo Alto, CaliforniaPrivate4.01
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal4.4320116396407
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