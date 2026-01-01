Santa Cruz Golf Guide
Santa Cruz Golf Courses
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Santa Cruz, CaliforniaPublic3.4190948624568
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Santa Cruz, CaliforniaSemi-Private4.7769607843285
Golf Courses Near Santa Cruz
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Scotts Valley, CaliforniaPublic0.00
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Aptos, CaliforniaSemi-Private3.9719387755392
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Boulder Creek, CaliforniaResort4.6363808626375
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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Royal Oaks, CaliforniaPublic3.0954467072382
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San Jose, CaliforniaPrivate5.02
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Los Gatos, CaliforniaPrivate0.00
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San Jose, CaliforniaPrivate4.25
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San Jose, CaliforniaPublic4.69820978631115
Santa Cruz Golf Resorts
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Santa Cruz, CaliforniaThe 54-room Inn at Pasatiempo sits just outside the gatehouse of the Pasatiempo Golf Club, the famous Dr. Alister MacKenzie design, and four miles from the boardwalk and beaches of Santa Cruz. A heated pool is onsite. The Back Nine Grill and Bar also delivers room service. Packages for ziplining, golf and whale watching are available.
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