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Santa Cruz Golf Guide

Santa Cruz Golf Courses

Golf Courses Near Santa Cruz

Santa Cruz Golf Resorts

  • Pasatiempo GC: #3
    Inn at Pasatiempo
    Santa Cruz, California
    The 54-room Inn at Pasatiempo sits just outside the gatehouse of the Pasatiempo Golf Club, the famous Dr. Alister MacKenzie design, and four miles from the boardwalk and beaches of Santa Cruz. A heated pool is onsite. The Back Nine Grill and Bar also delivers room service. Packages for ziplining, golf and whale watching are available.

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