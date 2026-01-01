Scotts Valley Golf Guide
Scotts Valley Golf Courses
Golf Courses Near Scotts Valley
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Santa Cruz, CaliforniaSemi-Private4.7769607843285
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Santa Cruz, CaliforniaPublic3.4190948624568
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Aptos, CaliforniaSemi-Private3.9719387755392
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Boulder Creek, CaliforniaResort4.6363808626375
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Los Gatos, CaliforniaPrivate0.00
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San Jose, CaliforniaPrivate5.02
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Watsonville, CaliforniaPublic3.753
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San Jose, CaliforniaPrivate4.25
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Saratoga, CaliforniaPrivate4.33333333333
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Watsonville, CaliforniaPublic4.04
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