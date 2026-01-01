Santa Clara Golf Guide
Santa Clara Golf Courses
Golf Courses Near Santa Clara
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal4.4414291997408
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San Jose, CaliforniaPublic/Municipal3.9245714286126
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Sunnyvale, CaliforniaPublic/Municipal3.808650843806
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Sunnyvale, CaliforniaMilitary4.0578743375131
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Cupertino, CaliforniaPublic4.2954143892468
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San Jose, CaliforniaMunicipal4.0225862497258
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Cupertino, CaliforniaPublic3.7321631952632
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Los Altos, CaliforniaPrivate0.00
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Milpitas, CaliforniaPublic3.7081073564523
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Saratoga, CaliforniaPrivate4.33333333333
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