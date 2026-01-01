Encinitas Golf Guide
Encinitas Golf Courses
Golf Courses Near Encinitas
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Carlsbad, CaliforniaResort4.4159376571213
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Carlsbad, CaliforniaResort4.01
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Carlsbad, CaliforniaResort4.01
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Carlsbad, CaliforniaPublic4.6007287871341
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate5.01
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Solana Beach, CaliforniaPublic4.3618600784567
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate5.01
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San Marcos, CaliforniaResort4.3060100618790
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Solana Beach, CaliforniaPrivate0.00
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Carlsbad, CaliforniaPublic3.632498957257
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