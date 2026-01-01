Lake San Marcos Golf Guide
Lake San Marcos Golf Courses
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Lake San Marcos, CaliforniaSemi-Private/Resort3.60866393321082
Golf Courses Near Lake San Marcos
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San Marcos, CaliforniaResort4.3060100618790
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Vista, CaliforniaPrivate4.66666666674
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Carlsbad, CaliforniaResort4.01
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San Marcos, CaliforniaPublic3.55180
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Oceanside, CaliforniaPrivate5.01
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate5.01
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Carlsbad, CaliforniaResort4.4159376571213
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Carlsbad, CaliforniaPublic3.632498957257
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Carlsbad, CaliforniaPublic4.6007287871341
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