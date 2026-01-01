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San Marcos Golf Guide

San Marcos Golf Courses

Golf Courses Near San Marcos

San Marcos Golf Resorts

  • St. Mark GC
    Lakehouse Hotel and Resort
    San Marcos, California
    The idyllic shoreline of Lake San Marcos is the draw for the Lakehouse Hotel and Resort outside San Diego. The property is home to a championship and executive golf course, multiple restaurants, a marina with electric and non-motor boat rentals, two saltwater pools and oversized hot tubs. The 1960s-era hotel holds onto its retro charms with hula…

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