San Marcos Golf Guide
San Marcos Golf Courses
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San Marcos, CaliforniaResort4.3060100618790
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San Marcos, CaliforniaPublic3.55180
Golf Courses Near San Marcos
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Lake San Marcos, CaliforniaSemi-Private/Resort3.60866393321082
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Escondido, CaliforniaPublic3.0945837351139
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Vista, CaliforniaPrivate4.66666666674
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Escondido, CaliforniaSemi-Private3.24836841841127
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Escondido, CaliforniaResort3.7564
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Escondido, CaliforniaResort4.707201889243
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Vista, CaliforniaPrivate4.01
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Escondido, CaliforniaSemi-Private1.67092512681100
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Oceanside, CaliforniaPrivate5.01
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Carlsbad, CaliforniaResort4.01
San Marcos Golf Resorts
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San Marcos, CaliforniaThe idyllic shoreline of Lake San Marcos is the draw for the Lakehouse Hotel and Resort outside San Diego. The property is home to a championship and executive golf course, multiple restaurants, a marina with electric and non-motor boat rentals, two saltwater pools and oversized hot tubs. The 1960s-era hotel holds onto its retro charms with hula…
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