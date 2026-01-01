Home / Courses / World / USA / California

Rancho Santa Fe Golf Guide

Rancho Santa Fe Golf Courses

Golf Courses Near Rancho Santa Fe

Rancho Santa Fe Golf Resorts

  • Morgan Run Resort & Club
    Morgan Run Club & Resort
    Rancho Santa Fe, California
    The Morgan Run Club & Resort is a private club part of the ClubCorp. family that offers access to guests at its boutique 69-room inn. Restaurants, a pool, spa, tennis courts, fitness facilities and more make Morgan Run feel like a chic SoCal resort.
  • The South Course at Torrey Pines Golf Course in San Diego - No. 13
    Rancho Valencia Resort & Spa
    Rancho Santa Fe, California
    The Rancho Valencia Resort & Spa, inspired by a Spanish colonial hacienda, indulges guests with 49 private casitas with private patios and fireplaces. The Forbes five-star resort and spa aims to rejuvenate with wellness, fitness and pampering. Two signature restaurants, Veladora and The Pony Room, serve distinctive Coastal Ranch cuisines. Tennis…

See Also

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me