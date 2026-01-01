Beacon Golf Guide
Beacon Golf Courses
Golf Courses Near Beacon
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Newburgh, New YorkPrivate5.02
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Fishkill, New YorkPublic
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Cornwall, New YorkSemi-Private4.777777777828
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West Point, New YorkMilitary4.3370339338381
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Plattekill, New YorkPublic/Resort4.02
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Garrison, New YorkSemi-Private2.818277310965
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Poughkeepsie, New YorkPublic4.3447371772507
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Hopewell Junction, New YorkPublic4.66666666674
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Walden, New YorkPrivate
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.516129032331
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