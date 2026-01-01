Plattekill Golf Guide
Plattekill Golf Courses
Golf Courses Near Plattekill
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Walden, New YorkPrivate0.00
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Highland, New YorkPublic
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Highland, New YorkPublic
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Highland, New YorkPublic
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Newburgh, New YorkPrivate5.02
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Poughkeepsie, New YorkPublic4.3447371772507
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Poughkeepsie, New YorkPublic/Municipal4.516129032331
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New Paltz, New YorkPublic3.609814703694
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Beacon, New YorkPrivate0.00
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Montgomery, New YorkPublic2.55555555568
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