New Windsor Golf Guide
Golf Courses Near New Windsor
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Cornwall, New YorkSemi-Private4.777777777828
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Newburgh, New YorkPrivate5.02
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Beacon, New YorkPrivate
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West Point, New YorkMilitary4.3370339338381
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Fishkill, New YorkPublic
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Garrison, New YorkSemi-Private2.818277310965
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Walden, New YorkPrivate
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Montgomery, New YorkPublic2.55555555568
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Central Valley, New YorkPublic3.1093506494211
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Campbell Hall, New YorkPrivate
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