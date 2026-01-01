Smithtown Golf Guide
Smithtown Golf Courses
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Smithtown, New YorkSemi-Private3.82634870921568
Golf Courses Near Smithtown
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Saint James, New YorkPrivate5.01
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Kings Park, New YorkPublic
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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Northport, New YorkPrivate0.00
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Northport, New YorkMunicipal5.02
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East Setauket, New YorkPrivate0.00
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Commack, New YorkPrivate5.02
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Northport, New YorkPublic2.3223529412426
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