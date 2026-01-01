Central Valley Golf Guide
Central Valley Golf Courses
Golf Courses Near Central Valley
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Monroe, New YorkSemi-Private3.4999368448118
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Monroe, New YorkSemi-Private4.223186257778
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West Point, New YorkMilitary4.3370339338381
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Cornwall, New YorkSemi-Private4.777777777828
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Garrison, New YorkSemi-Private2.818277310965
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Stony Point, New YorkMunicipal4.4555622164885
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Thiells, New YorkPublic4.5665425482220
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Campbell Hall, New YorkPrivate0.00
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Cortlandt Manor, New YorkPrivate3.33333333333
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Montgomery, New YorkPublic/Municipal2.8567233061270
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