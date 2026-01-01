Lake Grove Golf Guide
Golf Courses Near Lake Grove
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East Setauket, New YorkPrivate0.00
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Centereach, New YorkPublic0.00
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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Saint James, New YorkPrivate5.01
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Smithtown, New YorkSemi-Private3.82634870921568
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Holbrook, New YorkPublic3.33333333333
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Coram, New YorkPrivate5.01
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Medford, New YorkPrivate4.01
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