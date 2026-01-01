Huntington Beach Golf Guide
Huntington Beach Golf Courses
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Huntington Beach, CaliforniaPublic3.63784530511124
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Huntington Beach, CaliforniaPrivate5.01
Golf Courses Near Huntington Beach
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Fountain Valley, CaliforniaPublic2.049019607818
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Fountain Valley, CaliforniaPublic3.5345468057990
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Fountain Valley, CaliforniaPublic2.049019607818
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Costa Mesa, CaliforniaPrivate4.01
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Seal Beach, CaliforniaPrivate0.00
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Seal Beach, CaliforniaPrivate0.00
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Cypress, CaliforniaMilitary4.27505923661375
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Costa Mesa, CaliforniaMunicipal/Public3.61023543652517
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Cypress, CaliforniaMilitary4.2886566609558
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