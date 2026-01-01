East Setauket Golf Guide
East Setauket Golf Courses
Golf Courses Near East Setauket
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Centereach, New YorkPublic
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Saint James, New YorkPrivate5.01
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Port Jefferson, New YorkPrivate
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Smithtown, New YorkMunicipal3.782357641873
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Coram, New YorkPublic2.2891504056806
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Mount Sinai, New YorkPublic4.26324553161290
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Coram, New YorkPrivate5.01
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Medford, New YorkPrivate4.01
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Hauppauge, New YorkResort/Semi-Private4.05057623821325
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